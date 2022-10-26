Zara出售俄国事业 全面退出俄罗斯

（法新社马德里25日电） 西班牙服饰品牌Zara继7个月前为抵制俄罗斯入侵乌克兰而暂停俄国业务后，其母公司Inditex今天宣布将出售在俄国的所有店面。

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Inditex在声明中表示，它们已取得「初步共识」，将它们俄罗斯的业务出售给在零售和房地产产业有着商业利益的Daher集团。

Inditex说：「这项交易代表Inditex在俄罗斯终止营运。」

「若未来Inditex认为环境允许集团品牌重回这个市场，Inditex和Daher集团可以选择以透过经销协议的方式进行合作。」

俄罗斯是Inditex仅次西班牙的最大市场之一，占公司销售额的10%，但俄罗斯2月底入侵乌克兰之后，Inditex追随包括其主要竞争对手海恩斯莫里斯公司（H&M）在内的西方品牌脚步，于3月决定关闭它们在俄国的502间门市和网路商店。

一名未获授权公开发言的消息人士告诉法新社，总部在阿拉伯联合大公国的Daher集团是Inditex在中东的经销商。

Inditex于2022年上半年净利达18亿欧元，较去年同期增加了41%。

Inditex表示，新门市的开展与网路商店销售额攀升，都有助于抵销了在俄罗斯的损失。

© 2022 AFP