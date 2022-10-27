新研究：AZ疫苗引发罕见血栓风险较高

（法新社巴黎27日电） 今天公布的大型国际研究显示，阿斯特捷利康（AstraZeneca, 简称AZ）疫苗与形成罕见血栓有关联性，风险较辉瑞（Pfizer）疫苗高出30%。

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之前的研究显示，在极少数情况下，AZ与娇生（Johnson & Johnson）等使用腺病毒载体的疫苗可能会出现血栓（TTS）等副作用后，几个国家改变了他们的建议。

而今天这份刊登在英国医学期刊（BMJ）的新研究，是第1个比较腺病毒与mRNA疫苗间「血小板减少症」（thrombocytopenia）比率的研究。

这支国际研究团队分析2020年12月至2021年中期间，法国、德国、荷兰、西班牙、英国、美国至少接种过1剂疫苗的1000多万名成年人健康资料。

在德国和英国，他们比对了接种第1剂AZ疫苗的130万人与接种辉瑞的210万人数据。结果发现，接种第1剂AZ疫苗的人28天内，共记录862起血小板减少案例，辉瑞则为520例。

这意指接种AZ疫苗的人有血小板减少症的风险比辉瑞高30%。

但若是第2剂，两种疫苗就无差异。

这项研究仅为观察性，意味无法阐明因果关系，但研究人员表示，其他分析发现结果一致。

尽管罕见，但研究指出，「当规划进一步接种计画及未来疫苗开发时，这些风险仍应纳入考虑」。

© 2022 AFP