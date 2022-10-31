黑亚当进帐2770万美元 蝉联北美周末票房冠军

（法新社洛杉矶30日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，「黑亚当」（Black Adam）以2770万美元的收入，连续第二周荣膺北美周末票房冠军。

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超级英雄「黑亚当」（Black Adam）的故事源自2019年电影「沙赞！」（Shazam），由巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）饰演的奴隶，在被古埃及众神赋予神奇力量后，摇身一变成为暗黑英雄。

排名第2的是由A咖影星乔治克隆尼（George Clooney）与茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）联合主演的浪漫爱情喜剧「幸福入场券」（Ticket to Paradise），该片周末票房有1000万美元。

而在万圣节档期，恐怖片仍受到相当程度的欢迎。

「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross） 说：「本周周末票房前10名的电影中，有4部是恐怖片。」

排在第3的是周末票房700万美元的「鬼祷」（Prey for the Devil）。

葛罗斯说：「这样的周末票房只是恐怖片开片的平均水准…影评不甚理想。」

另外两部恐怖片「微笑」（Smile）、「月光光新慌慌：万圣结」（Halloween Ends），分别以500万美元、380万美元的周末票房，排在第4名和第5名。

总体来看，本周末的票房对好莱坞来说并不理想，总收入从上周末的1亿美元下滑至6600万美元。

周末票房排行第6至第10名依序是：「鳄鱼歌王」（Lyle, Lyle, Crocodile），280万美元；「提尔：纯真之死」（Till），280万美元；「刽乐小丑2」（Terrifier 2），180万美元；「女王」（The Woman King），110万美元；「塔尔」（Tar），100万美元。

© 2022 AFP