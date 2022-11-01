天主教徒可助全球减碳？英研究：若恢复周五不吃肉

（法新社伦敦1日电） 英国研究人员今天表示，若天主教教宗方济各（Pope Francis）要求教徒恢复周五不吃肉的斋戒，或许有助全球减少碳排放。

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英国英格兰和威尔斯的一群主教曾在2011年呼吁恢复周五不吃肉的守斋。英国剑桥大学（Cambridge University）的一支研究团队最近探讨这么做可能带来的影响。

研究人员发现，就算只有1/4天主教徒改变饮食习惯，每年也能减少5万5000公吨的碳排放。

以二氧化碳排放量来说，这相当于在12个月内少了8万2000人搭乘伦敦到纽约的班机。

研究员指出，如果全球各地天主教徒都恢复周五不吃肉，每年或许可减少数以百万计公吨的温室气体排放。

这份研究的主要作者、剑桥大学土地经济系教授拉肯（Shaun Larcom）说，天主教教会在减少温室气体排放上「大有可为」。

领导全球约10亿教徒的方济各曾表示，气候变迁是「史无前例的威胁」，需要迫切行动。

拉肯指出，畜牧业是温室气体排放的主要来源之一，「如果教宗恢复要求全球天主教徒履行周五不吃肉的义务，这可能成为低成本减碳的一个重要来源」。 周五不吃肉是基督教最古老的传统信仰行为之一，主要是纪念耶稣在周五被钉在十字架上，但遵循的教徒可在这天食用鱼类以摄取蛋白质。

自从教廷在1960年代进行改革以来，周五不吃肉就不再是天主教徒的义务，但在复活节前的四旬期仍应遵循。

研究人员指出，由于美国天主教徒如此严格遵守周五不吃肉，才促使连锁速食店巨擘麦当劳（McDonald's）发明麦香鱼堡。

这份发表在「社会科学研究网」（Social Science Research Network）的研究，是依据对英格兰和威尔斯居民饮食习惯相关公共卫生研究所做的分析。（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2022 AFP