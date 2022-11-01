法国太空人佩斯凯摄影书出版 记录地球美与脆弱

（法新社巴黎31日电） 法国太空人佩斯凯（Thomas Pesquet）从距离地球数百公里的独特视角拍下大量照片，他说，看着大火在地球上肆虐，感觉很无助，呼吁大众更积极保护这个脆弱的「生命之岛」。

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佩斯凯接受法新社访问时说，两度踏上国际太空站（ISS）的经历，让他更加相信这个世界并未解决气候变迁造成的威胁。

他在太空也曾亲眼看到绝美景色，其中300张照片收录在他的新书「我们手中的地球」（La Terre entre nos mains，暂译），本周在法国出版，收益将捐给慈善组织。

佩斯凯写道，他一开始是在2016年到2017年首度前往国际太空站时，突然对摄影燃起强烈兴趣，但要到2021年4月到11月的第2趟任务期间才全情投入，不间断地拍照并与其他太空人分享这份热情。

他在专访中告诉法新社：「起初，我有点像是闲暇时才拍照，然后才真正乐此不疲。」

「抵达国际太空站时，会有掏出手机拍照的反射性动作：看到什么美妙的东西，就想永远留存。」

「但很快就会遇到限制。例如想在夜间拍照，或用长镜头拍摄确切目标。这很困难，因为一切都要手动操作。」

国际太空站上约有十多台相机可供太空人使用，有些固定装设在圆顶观测舱（Cupola observation module），有些在美国实验室内，那里有一个朝向地球的舷窗。

虽然佩斯凯在第2趟国际太空站任务中，一天只有数小时的闲暇时间，他仍拍了24万5000张照片。

他说：「很多拍得不太好，但在6个月内明显呈进步趋势。」

从佩斯凯拍摄河川、海洋、沙漠、高山和日落日出的照片中，可以看出他对这个世界的惊叹。

他说：「这颗星球如此广袤多样，没人会觉得已经看尽一切。就连在轨道上待了400天，还是有些东西让我讶异、还是有我从未见过的地方。」

他还说，国际太空站的运行速度达每小时2.8万公里，因此永远不会在一天之中的同一时间位于同一个地方上空。

有一天，他惊讶地发现北极光从太空中看起来呈蓝色。美国太空人金布罗（Shane Kimbrough）从自己寝室的舷窗看到这副景象后告诉了佩斯凯，让佩斯凯得以拍下照片记录此景。

但佩斯凯不只见证了地球之美，他也捕捉到一些画面，显示地球状态逐渐恶化，例如侵袭各地的飓风、龙卷风和大火造成的「灾难性景象」。

佩斯凯自称是个「无助」的见证者，「最令我震撼的是火灾，可以很清楚看到火焰和烟雾」，那景象有如「世界末日」。

他还说，他看着火焰吞噬整个地区，「像电影一样」，欧洲南部、加拿大卑诗省（British Columbia）和美国加州一些地方「一点一点被一层烟雾吞没」。

他说：「我看到了仅仅4年产生的变化。我的第1趟任务是在冬天，第2趟在夏天，所以看到较多火灾也是正常，但整体上，我观察到更剧烈的现象。」

佩斯凯在书里写道，看着这些愈来愈极端的天气事件，「我们知道这与气候变迁有关，这让我相信，我们在保护地球上做得还不够」。

「我们每年都说『现在就是行动的时刻』，明年也一样这么说。我们只做些小改变，而没有全球性的深层影响。」

© 2022 AFP