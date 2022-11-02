推特帐户想有蓝勾勾认证 马斯克：每月需缴8美元

（法新社旧金山1日电） 推特（Twitter）新老板马斯克今天说，推特将向使用者收取帐号认证费用，每月8美元（约新台币260元），认为这项计画可解决机器人帐户与酸民问题，同时为公司创造新的收入来源。

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世界首富马斯克（Elon Musk）前几天才完成440亿美元具争议的交易，独自掌控这家社群媒体巨擘，今天马上提出蓝勾勾收费方案。

自称是言论自由拥护者的马斯克发推文说：「将权力交给人民！每月付8美元取得Blue服务。」他指的是推特付费订阅服务Twitter Blue。

根据新计画，付费订阅户可获得推特知名的蓝色标记，标明这是获得验证、货真价实的帐户。

这项功能目前仅向公众人物提供，但马斯克形容这是「地主与农民制」的做法。

他说，Twitter Blue订户在「回覆、标记和搜寻」时也可以获得「优先权」，称这对「打击垃圾帐户与诈骗不可或缺」。

他说，订阅用户还能上传较长的影片、广告缩减，且可能「不必付费就能看到愿与我们合作的出版业者」内容。

Twitter Blue用户目前可在无广告干扰下免费连上特定新闻网站，像是「洛杉矶时报」等。

马斯克发推文说：「这也可以为推特带来收入，回馈给内容创作者。」

有些推特用户担忧他们的蓝勾勾会失去光环，对此，马斯克也宣布「公众人物名字下方会有第2个标志，而政治人物的帐户已是如此」。

Twitter Blue服务目前提供数个其他专属功能，像是让订户编辑推文等。

马斯克写道：「如果Twitter Blue付费帐户是垃圾帐户或涉及诈骗，帐号将遭停用。」

科技新闻网站The Verge报导，目前有蓝勾勾的用户如果没有付费，马斯克将移除他们的蓝勾勾。但一些使用者警告，如果推特向他们收费，他们将直接离开。

51岁的创业家马斯克大刀阔斧改革推特，上周开除整个董事会，包括前执行长亚格拉沃（Parag Agrawal），为取得蓝勾勾收取8美元月费只是改革的其中之一。

「华盛顿邮报」报导，目前帐户标示为「推特投诉热线接线员」的马斯克，打算把推特7500名员工中的约75%给开除。

© 2022 AFP