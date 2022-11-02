研究：美推翻堕胎权保障后 寻求海外堕胎药者激增

（法新社华盛顿1日电） 今天公布的研究指出，美国最高法院今年夏天推翻堕胎权保障后，美国人寻求由海外取得堕胎药的需求激增。

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美国医学会期刊（JAMA）刊登的研究指出，远距医疗服务商Aid Access可由海外向30州居民提供堕胎药，研究人员分析透过Aid Access申请的数量。

Aid Access成立目的在于协助女性「自我管理」居家堕胎，规避禁令或其他障碍。

根据这份研究，最高法院6月推翻堕胎权保障之前，Aid Access每天平均由其营运的30个州收到83件申请。

但在最高法院推翻堕胎权保障的2个月中，Aid Access收到的申请暴增到每天平均213件，增加约160%。

与各州女性人口成正比，向Aid Access申请最多的是路易斯安那州、密西西比州、阿肯色州、阿拉巴马州、 奥克拉荷马州。

美国医学会期刊今天刊登的另1份研究，则探索美国女性前往堕胎诊所需要的平均时间。

最高法院推翻堕胎权之前，平均时间为28分钟，推翻之后则增为1小时40分，但各地差距悬殊，从平均值看不出来。

研究指出，在实施全面堕胎禁令或限制怀孕6周后不得堕胎的州，平均增加时间高达4小时，难以取得服务对弱势族群而言是一大问题。

© 2022 AFP