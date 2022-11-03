环保抗议人士攻击名画 荷兰法院判2个月徒刑

（法新社海牙2日电） 荷兰绘画大师韦梅尔名作「戴珍珠耳环的少女」上月成了3名气候环保抗议人士的攻击目标。荷兰国家通讯社（ANP）报导，荷兰法院昨天判其中2人有期徒刑2个月，其中一人缓刑。另一抗议人士将在4日出庭。

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这3名气候抗议人士年40来岁，来自邻国比利时。3人上周攻击莫瑞泰斯皇家美术馆（Mauritshuis）典藏的韦梅尔（Johannes Vermeer）1665年画作「戴珍珠耳环的少女」（Girl with a Pearl Earring），希望藉此唤醒大众关心地球的未来。

其中2人将自己黏在韦梅尔的画作和画旁的墙上，另一人则将罐头内似乎是蕃茄酱的东西洒向画作。

莫瑞泰斯皇家美术馆表示，在玻璃保护下的画作未受损，并在翌日恢复展出。

荷兰国家通讯社报导，海牙的法院表示，画框和画旁的墙壁受到损害，不少人认为这项举动令人「震惊」。

报导中引述一名法官表示：「大家可以想像这类画作的脆弱性，一旦有个闪失，画作可能就不保。」

检察官指出：「挂在墙上展览的画作是给大家欣赏的艺术品，却被自认他们的讯息优于其他一切的被告弄脏。」

检方原本求处这3名抗议人士4个月徒刑，其中两人缓刑，但法官说，她不希望她的判决影响人们示威的意愿。

这3名抗议人士，2人被控破坏画作和公开暴力行为罪名，依速审审判出庭受审。另一名不同意依速审审判出庭的抗议人士，则将在4日出庭。

这3人都是气候环保团体「拦住石油比利时」（Just Stop Oil Belgium）的成员，这个团体并不是英国「拦住石油」（Just Stop Oil）的分支。

Just Stop Oil Belgium称这项判决很「讽刺」。他们在电邮中说：「非暴力反对大规模屠杀地球生命的气候抗议人士受到谴责，这不是很讽刺吗？」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP