高田气囊又酿3死 斯特兰蒂斯吁美27.6万辆车回厂维修

（法新社纽约3日综合外电报导）汽车制造商斯特兰蒂斯集团今天表示，先前对装置危险性高田（Takata）安全气囊的车辆发出召修令，至今全美还有约27万6000辆未维修，公司正加强联系车主。

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根据斯特兰蒂斯集团（Stellantis）旗下飞雅特克莱斯勒（Fiat Chrysler）美国公司发布的新闻稿，受影响的车款是2005至2010年式道奇（Dodge）Magnum旅行车、道奇挑战者（Challenger）双门轿跑车、道奇Charger车款和克莱斯勒300车系轿车。

法新社报导，这家公司表示，已发送近2.1亿封平信和挂号信，同时还给消费者发简讯、打电话和上门拜访。

公司表示：「这些特定车辆愈久未修理，发生碰撞时安全气囊破裂的风险就愈大。」公司还说，他们自2015年起就对这些车款提供免费更换驾驶座安全气囊的服务。

「很多车主都说没有时间回厂修理，然而，维修过程所需时间不到一小时。」

斯特兰蒂斯发言人说，据公司所知，过去7个月全美天气温暖的州内发生3起涉及这些款式车辆的死亡事故。发言人表示，未维修的车辆约占相关车辆总数的20%；其余都已成功召回并完成维修。

密西根大学交通研究所（University of Michigan's Transportation Research Institute）2017年一项调查指出，消费者忽视召修令有3大原因：担心经销商会藉机推销更多项目的维修；车主随时需要用车，难以腾出时间回厂；车主认为等待修复时间太长。 高田公司因安全气囊丑闻破产，此品牌2018年自市场上消失，几乎全球主要汽车制造商都受到影响，包括丰田（Toyota）和通用汽车（GM），这起事件更引发了汽车业历来最大规模的安全召修行动。

安全气囊缺陷与硝酸铵有关，这是高田安全气囊充气罐中用作推进剂的化学物质。这种化学物质尤其是在潮湿条件下会降解，这意味着在某些情况下，安全气囊无法正常充气，有时还会破裂，车内飞散的金属碎片会伤及乘客。

光在美国就有19起死亡事故与高田安全气囊爆炸有关，至少400人受伤。（译者：纪锦玲）

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