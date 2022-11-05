佛州立法 禁止医师对未成年人进行性别疗程

（法新社迈阿密4日电） 美国媒体报导，美国佛罗里达州医疗委员会今天投票通过一项规定，禁止医师提供未满18岁病患性别确认（gender-affirming）的治疗或手术。

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「纽约时报」报导，经过3周的公共意见徵询期后，如无意外这项规定就会上路。它将防止佛州医师对未成年人实施变性手术，或是开药给未成年人帮助他们转换性别，例如青春期阻断剂（puberty blocker）。

佛州医学与整骨医学委员会所做的这项决定，将不适用于已经开始疗程的病患。

委员会的14名成员是由共和党籍佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）指派。迪尚特今年3月另签署一道法律，禁止小学课堂讨论性倾向或性别认同议题。

佛州性别平权团体「平等佛罗里达」（Equality Florida）批评新禁令置跨性别青少年于险境。该团体的跨性别平等部主任派克（Nikole Parker）透过声明表示：「这些规定...使得跨性别青少年面临更高的忧郁、焦虑和自杀倾向风险。」

正在竞选连任的迪尚特数个月来批评对青少年实施性别转换治疗。他上周与民主党对手克利斯特（Charlie Crist）举行电视辩论时，将这类疗程比拟为「化学阉割」青少年。

迪尚特的政府今年8月还禁止透过美国「医疗补助」（Medicaid）支付性别转换疗程。「医疗补助」是美国政府提供低收入户的公共卫生保险。

包括美国小儿科学会（American Academy of Pediatrics，AAP）等数个美国医学组织，都支持现有的性别焦虑（gender dysphoria）治疗方式。

而美国阿肯色州与阿拉巴马州虽也都通过法律，禁止医师对青少年进行性别确认疗程，但目前这些规定都被法院判决挡下。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

© 2022 AFP