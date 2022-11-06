破世界纪录512亿彩金 美连杠39期威力球奖号出炉

（法新社华盛顿5日电） 美国乐透「威力球」连杠39期，随着头彩彩金累积到16亿美元，各地掀起投注热，彩迷莫不想试试手气，看能不能一夕致富。晚间奖号出炉，目前还不知道有没有幸运儿中奖。 威力球（Powerball）上次头奖于8月3日在宾州（Pennsylvania）开出后连杠至今，最新1期今晚开奖，开出28-45-53-56-69与威力球号20等六个号码。派彩结果尚未公布，而若有幸运儿赢得这笔16亿美元（约新台币512亿元）天价彩金，也有可能数周后才会露面。

广告 继续浏览后续

最新奖号出炉后，1名推特用户表示：「我猜星期一我得回去工作了。」

「威力球」彩金累积到史上最高，很多人开始幻想如果中奖，该如何处理这些财富。

28岁的达克斯沃斯（Dontel Ducksworth）说：「梦想的家园、旅行、帮助家人和朋友，但得先照顾好自己才行。」

今晚10时59分开奖前，彩迷们排队忙着下注。28岁的 7-11收银员翁迪（Bezu Wondi）说：「我一直在讲『祝你好运！』」 他希望头奖彩券从他店里卖出，「他们说，如果中了，『我会给你钱吃红』，『他们答应我的』」。

根据威力球营运单位说法，中头奖的机率仅2.922亿分之1。

一注独得头奖的得主可选择一次或分30次领取，若以这次头奖彩金计算，选择一次性领取者可拿到7.824亿美元。头奖得主并不是唯一获得大笔钞票的人，美国税务机关将对彩金课徵约40%的税，州政府及地方政府都想分杯羹。

© 2022 AFP