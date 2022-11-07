黑亚当蝉联北美票房冠军 专家期待黑豹2上映

（法新社洛杉矶6日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，超级英雄电影「黑亚当」（Black Adam）以约1850万美元的收入，在这个票房死气沉沉的周末蝉联北美票房冠军。

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法新社报导，巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「黑亚当」国际票房已突破1.82亿美元。

不过，鉴于漫威和迪士尼的「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever）排定下周上映，「黑亚当」恐难维持票房优势。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，黑豹2这部备受期待的续集片上映，将有助好莱坞「重回世界级状态」。

周末排名第2的是动画片「航海王剧场版：红发歌姬」（One Piece Film: Red），收入950万美元。美国娱乐周刊「综艺」（Variety）报导，这部动画片在漫画迷间反应颇为热烈，并已是日本影史票房第9的强片。

浪漫爱情喜剧片「幸福入场券」（Ticket to Paradise）排名第3，这部片在好莱坞两大巨星乔治克隆尼（George Clooney）与茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）联合演出的加持下，周末在北美进帐850万美元，海外票房已累积8500万美元。

票房第4名的是恐怖片「微笑」（Smile），进帐400万美元，即使万圣节假期已过，仍然成功吸引观众进场观看。这部最初只打算在串流平台推出的电影，如今美加票房仅差100万美元即可突破1亿美元大关。

排名第5的是贾桂琳拜尔斯（Jacqueline Byers）主演的超自然恐怖片「鬼祷」（Prey for the Devil），成绩390万美元。

葛罗斯表示，整体票房表现仍远低于疫前水准，今年迄今的收入比2019年低了33.8%。

排名第6至第10的作品依序为：「鳄鱼歌王」（Lyle Lyle Crocodile），340万美元；「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），200万美元；「提尔：纯真之死」（Till），190万美元；「月光光新慌慌：万圣结」（Halloween Ends），140万美元；「刽乐小丑2」（Terrifier 2），120万美元。（译者：纪锦玲）

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