美当局吁别乱舔「迷幻蟾蜍」 否则恐生重病

（法新社洛杉矶8日电） 美国国家公园管理局要求游客别舔所谓的「迷幻蟾蜍」，并警告说如果有人想藉这种长满疣的两栖动物身上的分泌物，获得如同吸食迷幻药的效果，比较有可能得到的是严重的疾病。

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国家公园管理局（National Park Service）上周在社群媒体上发文，劝诫民众不要舔索诺兰沙漠（Sonoran Desert）蟾蜍。「辛普森家庭」（The Simpsons）和 「盖酷家庭 」（Family Guy）等卡通片都出现这种内容。

公园管理局官员说：「诚如我们所言，你在国家公园会看到的大部分东西，像是香蕉蛞蝓（banana slug）、不知道品种的蘑菇、在深夜眼睛会发光的大蟾蜍 ，千万都不要舔。」

索诺兰沙漠蟾蜍身长近18公分，是北美洲体型最大的蟾蜍之一。官员写道，这种蟾蜍身上的腺体会分泌强效的毒素，「若抓它或把毒素送进嘴里，那会让你生病」。

文中并未说明有多少人想藉由舔这种黏呼呼的绿色生物来得到欲仙欲死效果。这种蟾蜍也被称为科罗拉多河（Colorado River）蟾蜍，生活在美国西南部及墨西哥西北部。

蟾蜍为了保护自己，会分泌一种含有多种毒素的乳状物质，当中就包含了5-MeO-DMT这种会引发迷幻作用的物质。

吸食从那种蟾蜍身上所提炼出来的5-MeO-DMT，会有短暂但强烈的迷幻感，这在近年变得十分流行。在墨西哥和这种物质被列入控管的美国，还有一种要价不斐的「蟾蜍仪式」。

前世界重量级拳王泰森（Mike Tyson）、知名播客（Podcast）主持人乔罗根（Joe Rogan）等名人，都曾讨论过将这种物质用在治疗、娱乐、精神目的上。

但蟾蜍的毒液还有其他有毒物质，摄入后可能会致命。

科学家同时警告，对索诺兰沙漠蟾蜍分泌物需求不断攀升，可能会危及该物种的生存。

© 2022 AFP