英足球教头：卡达违反人权 英球员不会沈默

（法新社英国特伦河畔伯顿10日电） 卡达世界杯足球赛20日将登场，英格兰球队总教练邵斯盖特表示，虽然国际足球总会（FIFA）诉求大家专注于赛事，但对于卡达违反人权一事，他的球队不会退怯噤声。

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法新社报导，卡达对LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）和女权方面的纪录，以及对外国劳工的待遇成为焦点，这些劳工帮助建造8座体育馆以举办这场盛大的足球赛事。

一名世界杯大使本周发言引发众怒，他说同性恋是「心灵上的缺损」。同性恋在海湾国家卡达是非法的。

邵斯盖特（Gareth Southgate）提到今年稍早在欧洲女子足球锦标赛（European Championship），同性恋球员对英格兰队获胜的影响。他同时坚称，若LGBTQ球迷在比赛期间成为被攻击目标，他的球队将会站出来。

邵斯盖特今天说明26名球员的参赛阵容时表示：「关于LGBTQ圈，我们赞成包容，我们对此非常坚定。」 他说：「如果不是LGBTQ圈的力量，我们就不会成为欧洲女子足球锦标赛的冠军。这对我们来说非常、非常重要。」

FIFA上周致函参赛国，要求球队应「专注于足球」赛事，别再「散布道德训言」。

在邵斯盖特的领导下，英格兰球队一直对反对种族主义采取强硬立场。

昵称为「三狮军团」（Three Lions）的英格兰足球队，在2020年欧洲杯比赛开始时，不顾自家球迷的嘘声，以单膝跪地方式来表达反对种族歧视。

邵斯盖特表示，他们「极不可能」在比赛期间避免谈论非体育的问题。

「我们也希望专注在足球赛事上…这是大家一生都在努力的事情，所以不希望赛事被目前正在发生的其他事情影响。但我们体认到，我们身处于这种情况下，就必须面对处理。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP