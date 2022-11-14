「黑豹2」开映气势不凡 美加进帐1.8亿美元

（法新社洛杉矶13日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，漫威和迪士尼的「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever）美加地区开映周末初估进帐1.8亿美元。

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根据 BoxOfficePro.com数据，「黑豹2：瓦干达万岁」美加开映成绩为史上第13佳，而全球也有令人刮目相看的3.3亿美元收入，为历经低迷10月的好莱坞注入强心针。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，「这是非凡的开映成绩」。他说，本片无论影评还是口碑都一流，票房这股气势应会延续到12月。

周末排名第2的是巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「黑亚当」（Black Adam），收入860万美元，连「黑豹2」票房1/20都不到。 黑亚当迄今美加累计票房达1亿4110万美元。

浪漫爱情喜剧片「幸福入场券」（Ticket to Paradise）打破超级英雄片趋势，排名第3，上映第4周有610万美元进帐。

适合一家大小观看的「鳄鱼歌王」（Lyle Lyle Crocodile）吸金320万美元，排名第4。

恐怖片「微笑」（Smile）上映第7周仍进帐230万美元，美加总票房来到1.02亿美元。

排名第6至第10的作品依序为：「鬼祷」，200万美元；「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），170万美元；「航海王剧场版：红发歌姬」（One Piece Film: Red），140万美元；「提尔：纯真之死」（Till），61.8万美元；「世界末日」（Armageddon Time），35.2万美元。

© 2022 AFP