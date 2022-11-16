常戴耳机或泡夜店 有听力受损风险青年人数可观

（法新社巴黎15日电） 根据今天公布的一项对既有研究所做的大型分析报告指出，全世界恐有超过10亿年轻人因使用耳机或出入嘈杂音乐场所，可能面临听力受损的风险。

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法新社报导，这项由世界卫生组织（WHO）主导的研究呼吁，年轻人应更加注意自己关于听力的习惯，也敦促各国政府和制造商采取更多措施来保护下一代的听力。

这篇发表在「英国医学期刊全球健康」（BMJ Global Health）的分析报告，审视过去20年来以英语、西班牙语、法语和俄语发表的33项研究数据，对象涵盖1万9000多名从12岁到34岁不等的受试者。

分析发现，有24%的年轻人在使用连接智慧手机等设备的耳机时有不良习惯；报告发现48%的受试者常待在像演唱会或夜店等不安全的噪音环境。

合并相关研究后，这份报告估计全球身处听力受损风险的年轻人，少则6.7亿人，多则甚至恐达13.5亿之多。

南卡罗来纳医学大学（Medical University of South Carolina ）的听力学家、这项研究的首席作者狄拉德（Lauren Dillard）说，人数范围会如此之广，部分原因在一些年轻人可能同时身处前述两种不安全因素。

狄拉德告诉法新社，降低耳机可能带来的听力受损风险，最佳做法就是调低音量并缩短戴耳机时间；但她也坦承「不幸的是，大家真的都喜欢非常吵闹的音乐」。

狄拉德建议，耳机使用者应使用装置上的设定或手机app来控管音量等级。 狄拉德还说，在音乐会或夜店等喧闹场所应戴耳塞，「坐在音响喇叭前也许很爽，但这对长期健康来说绝非好事」。（译者：纪锦玲）

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