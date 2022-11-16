Tom Ford将易主 雅诗兰黛同意以23亿美元收购

（法新社纽约15日电） 美国高级美妆品牌雅诗兰黛（Estee Lauder）今天发表声明说，公司已同意以23亿美元价格收购知名设计师汤姆福特（Tom Ford）旗下同名公司Tom Ford。

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雅诗兰黛声明指出，这笔交易估汤姆福特的事业价值28亿美元，并让这位美国时尚界巨星续留创意总监原职至明年年底。

总部位于纽约的雅诗兰黛透过声明表示，将Tom Ford纳入雅诗兰黛「管理」，「将让这个品牌延续并进一步发展，作为21世纪杰出全球精品品牌之一」。

61岁的汤姆福特在声明中说：「我对这项收购案满意极了，雅诗兰黛公司是这个品牌理想归宿。」

这笔交易涵盖Tom Ford Beauty美妆香氛系列，雅诗兰黛在这方面原本就有一份期限至2030年的长期授权。

雅诗兰黛旗下还有其他大型品牌，像是MAC彩妆、倩碧（CLINIQUE）、海洋拉娜（La Mer）脸部产品及肯梦（Aveda）。

看准Tom Ford Beauty旗下香水在美国和中国的成功，雅诗兰黛集团预料Tom Ford Beauty将在未来2年内带来10亿美元销售额。

「华尔街日报」报导，其它有兴趣收购Tom Ford的集团，还包括旗下拥有古驰（Gucci）、圣罗兰（Saint Laurent）和巴黎世家（Balenciaga）精品品牌的法国企业开云集团（Kering SA）。

© 2022 AFP