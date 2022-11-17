在英又遭控性犯罪 凯文史贝西丑闻不断

（法新社伦敦16日电） 奥斯卡影帝凯文史贝西再遭控性犯罪，英国检方今天表示，他们已经受理7项新的指控。

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英国皇家检察署（Crown Prosecution Service）表示，主演「纸牌屋」（House of Cards）、「美国甜心」（American Beauty）的男星凯文史贝西（Kevin Spacey），被指控在「2001年到2004年间，多次性侵一名男性」。

英国皇家检察署也受理针对这名目前住在美国的63岁好莱坞男星「一项在未经他人同意下，迳自从事性行为的指控」。

在英格兰和威尔斯负责处理这些控诉的英国皇家检察署表示，这7项新指控涉及的涉嫌犯罪发生时间点，是在2003年针对性犯罪所立的新法生效前后。

这意味着凯文史贝西目前在英国面临共11项性犯罪的指控。

凯文史贝西7月在伦敦中央刑事法庭老贝里（Old Bailey），针对2005年到2013年间，发生在伦敦和英格兰西部格洛斯特郡（Gloucestershire）的4项性侵指控，坚称自己无罪。

根据英国的法律，性侵案受害人可获终身匿名，传媒不得公开其身分姓名。且在审判前，媒体被禁止在报导中披露进一步细节。

当第1项指控被提出时，凯文史贝西自愿前往伦敦出庭，并矢言为自己辩护。

这些被指控的犯罪行为发生在2004年到2015年间，凯文史贝西当时担任伦敦老维克剧场（Old Vic）艺术总监。

另外，美国男演员安东尼瑞普（Anthony Rapp）指控凯文史贝西在他14岁时猥亵，纽约曼哈顿的陪审团上个月认定证据不足，法院驳回这起求偿4000万美元的民事诉讼。

© 2022 AFP