安迪沃荷名作「白色灾难」 纽约拍卖会26亿落槌

（法新社纽约17日电） 美国普普艺术大师安迪．沃荷1960年代的标志性画作「白色灾难」昨晚在纽约苏富比拍卖会，以8500万美元的价格售出。

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法新社报导，安迪．沃荷（Andy Warhol）这幅1963年的作品经过2名竞标者长约2分钟的短暂对决后落槌，价格为7400万美元，加上其他相关费用后总价为8540万美元（约新台币26亿5000万元）。

此前，安迪．沃荷「死亡与灾难」（Death and Disaster）系列作品之一的「银色车祸（双重灾难）」（Silver Car Crash〈Double Disaster〉）在2013年的拍卖会上，为这位艺术家创下1亿500万美元天价的个人纪录。

今年5月，安迪．沃荷1964年的玛丽莲梦露肖像「枪击玛丽莲━鼠尾草蓝版」（Shot Sage Blue Marilyn）在纽约佳士得（Christie's）拍卖会以1亿9500万美元（约新台币58亿5000万元）落槌，成为公开拍卖价格最昂贵的20世纪艺术品。

这幅名为「白色灾难（白色车祸19次）」（White Disaster〈White Car Crash 19 Times〉）的丝绸油墨石墨作品，在3.6公尺宽的画布上描绘19次骇人车祸的黑白场景。

苏富比（Sotheby's）美洲当代艺术部门主管盖伯林（David Galperin）说：「在1962年底，安迪．沃荷为玛丽莲梦露画了肖像，开启他对名人肖像的热情，但真正让沃荷着迷的是她（玛丽莲梦露）在1962年底的逝世，以及围绕梦露之死的各种谜团。」

昨天拍出的这件艺术品来自私人收藏，苏富比没有提供买家相关资讯。

© 2022 AFP