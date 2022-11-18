全球最老小学生肯亚嬷99岁辞世 立志鼓励女性求学

（法新社奈洛比17日电） 东非国家肯亚的媒体今天报导，全球最年长小学生肯亚妇人斯提耶内已辞世，享耆寿99岁。她在90多岁高龄决心求学的故事，不仅被拍成纪录片，也赢得联合国教科文组织赞扬。

广告 继续浏览后续

斯提耶内（Priscilla Sitienei）的孙儿齐普西罗（Sammy Chepsiror）告诉肯亚「标准报」（The Standard），以「普莉希拉戈戈」（Gogo Priscilla，戈戈为祖母昵称）称呼为人所知的斯提耶内，昨天因胸部并发症在家中逝世。

齐普西罗说：「戈戈的身体状况一直良好，直到她逝世前3天出现胸痛，才被迫停止上学。」

「她能够活到100岁，我们很感激。她让我们所有人感到骄傲。」

根据联合国教科文组织（UNESCO）说法，住在肯亚裂谷区（Rift Valley）一座村庄的斯提耶内，94岁时说服村内小学校长让她入学。联合国教科文组织推崇她是「她的社区及其他地方人的榜样」。

斯提耶内去年接受联合国教科文组织访问时表示，她的目的是要鼓励肯亚年轻女性怀孕生子后返校继续求学，而非因为羞耻或害怕社会污名化而辍学。

当时她说：「我不只想要向她们展现一个范例，也想展现给世界各地其他没有求学的女孩看。」

「你如果没受教育，就和一只鸡没有差别。教育能带给你未来，它会永远留在你的脑袋，你一旦受过教育就不会失去它。」

斯提耶内的求学努力被拍成法国纪录片「戈戈」（Gogo），她也因此在去年人生首次搭乘飞机，飞往法国访问，并与法国总统夫人碧姬．马克宏（Brigitte Macron）会面。

这部纪录片的剧本作者之一佩西斯（Patrick Pessis）今天在推特（Twitter）发文向斯提耶内致敬，写道：「她对于女孩受教育所传递的讯息，会流传下来。」（译者：张正芊）

© 2022 AFP