美星巴克员工集体抗议 常客力挺罢工

（法新社纽约17日电） 连锁咖啡业者星巴克（Starbucks）美国员工今天发动罢工，抗议资方「打击工会的策略和拒绝协商」，员工透露，有常客大力支持罢工行动。

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这场由星巴克工会（Starbucks Workers United）带头的一日罢工行动被称为「红杯起义」（Red Cup Rebellion），旨在「回应星巴克打击工会的策略和拒绝协商的态度」，还说员工想要有不受恐吓威胁的组织工会的权利。

纽约员工巴切斯（Hal Battjes）说：「在早晨尖峰时刻，我们获得常客大力支持。」

星巴克工会如今代表逾260个地点，是星巴克在北美管理约1万200间门市的一小部分。

星巴克管理阶层被指控恐吓，且迟迟未展开集体协议的谈判工作。根据星巴克工会说法，全国劳工关系局（National Labor Relations Board）已对星巴克提出数十起申诉。

除星巴克外，有愈来愈多的公司也开始发起工会运动，包括苹果公司（Apple）、零售及户外休闲服务公司REI、奇波雷墨西哥烧烤公司（Chipotle Mexican Grill Inc.）和乔氏连锁超市（Trader Joe's）。

© 2022 AFP