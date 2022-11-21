黑豹2蝉联北美票房冠军 五星飨魇看不到车尾灯

（法新社华盛顿20日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，迪士尼与漫威的「黑豹2：瓦干达万岁」连续第2个周末蝉联北美票房冠军，进帐约6730万美元。

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法新社报导，「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever）全球总票房目前达5.46亿美元，但鉴于首部曲「黑豹」（Black Panther）的高人气，续集片「黑豹2」这样的成绩仍略低于业界预期。

尽管如此，此片在美加院线的收入仍是排名第2、恐怖喜剧电影「五星飨魇」（The Menu）的7倍多，由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、安雅泰勒乔伊（Anya Taylor-Joy）等影星领衔演出的「五星飨魇」，18至20日期间有900万美元收入。

排第3位的是意外成功的众筹宗教电影「上帝所拣选的人」第3季1、2集（The Chosen Season 3: Episodes 1 & 2，暂译），进帐820万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，「以基督教剧情片来说，这是非常好的开映成绩」。

排名第4的是巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「黑亚当」（Black Adam），上映第5周有450万美元成绩。

排名第5的是「幸福入场券」（Ticket to Paradise），乔治克隆尼（George Clooney）与茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）联合演出的这部浪漫爱情喜剧片票房收入320万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「她有话要说」（She Said），230万美元；「鳄鱼歌王」（Lyle Lyle Crocodile），190万美元；「微笑」（Smile），120万美元；「误杀瞒天记2」（Drishyam 2，暂译），110万美元；「鬼祷」（Prey for the Devil），93.5万美元。（译者：纪锦玲）

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