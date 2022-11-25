推特大幅减员 欧盟忧不利打击仇恨言论

（法新社都柏林24日电） 社群媒体巨擘推特被亿万富豪马斯克买下后，发生大量裁员及传出关闭在布鲁塞尔的欧洲游说办公室，欧洲联盟（EU）官员今天对此表达疑虑，担忧不利于消除网路仇恨言论。

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马斯克（Elon Musk）10月收购推特（Twitter）后，将7500名员工约半数解雇，当中包括许多负责打击假消息的工作人员。

英国「金融时报」（Financial Times）今天报导，推特在欧洲负责推动符合欧盟网路法规事务的主管人员离职后，推特设在比利时首都布鲁塞尔的办公室已经解散。

欧盟司法执行委员雷恩德斯（Didier Reynders）今天在推特位于爱尔兰首都都柏林的欧洲总部与身分未曝光的推特代表会面。会后他告诉媒体记者：「对于让这家公司员工越来越少的决定，我们抱持疑虑。」

他说：「当我们讨论到仇恨言论，我确定我们需要更多的人力资源。」

根据欧盟最新评估，推特、脸书（Facebook）等社群媒体巨擘24小时内审查的仇恨言论通知数量，已由2020年的90%降至去年的81%，再降至今年的64%。

数据显示，在移除欧盟行为准则所定义网路上「冒犯他人内容」（offensive content）的方面，只有YouTube的移除比率改善，推特和其他科技企业在这方面的努力都减少。

针对推特关闭布鲁塞尔办公室的消息，雷恩德斯表示：「这又增添一份疑虑，因为对我们来说，有一个团队专门负责与欧盟各机关的关系，是非常重要的。」

欧盟执委会副主席乔霍瓦（Vera Jourova）也在推特发文写道：「若想要有效查出假消息与政治宣传，并且采取反制行动，这需要资源。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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