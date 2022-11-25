Thriller将满40岁 麦可杰克森霸主地位难动摇

（法新社巴黎24日电） 已故流行乐天王麦可杰克森（Michael Jackson）融合摇滚、流行乐和节奏蓝调元素的畅销专辑Thriller下周问世将满40周年，这不仅是史上最成功专辑，更在视听方面开创新纪元。

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Thriller专辑自1982年11月30日推出以来，在全球卖出超过1亿张。这张专辑让麦可杰克森奠定「流行乐之王」（King of Pop）地位，至今屹立不摇。

尽管2019年纪录片「离开梦幻岛」（Leaving Neverland）再次控诉麦可杰克森是恋童癖，也无法动摇他的知名度，如今麦可杰克森的歌曲在音乐串流平台Spotify仍以每月3670万次串流播放次数，位居全球第60名。

Thriller专辑能有如此魔力，制作人昆西琼斯（Quincy Jones）是幕后功臣，他与麦可杰克森曾于1979年合作专辑Off The Wall。

昆西琼斯接受滚石杂志（Rolling Stone）采访时回忆说：「当我们完成Beat It的录制时…已经连续工作5天5夜，没有睡觉。音箱中途不堪负荷还着了火！」

Thriller专辑令麦可杰克森的影响力扩及整个流行乐文化，当中收录传奇吉他手艾迪．范海伦（Eddie Van Halen）担任独奏的Beat It，以及与前披头四成员保罗麦卡尼（Paul McCartney）合唱的The Girl is Mine。

当时刚成立的MTV频道起初拒绝播出Billie Jean的MV，理由是黑人音乐与频道以白人为主的摇滚节目「不搭配」，气得麦可杰克森所属CBS唱片的老板耶特尼科夫（Walter Yetnikoff）威胁要公开谴责MTV是种族主义者。

耶特尼科夫虽然在这场斗争中胜出，却和麦可杰克森因为Thriller的MV闹不合。

麦可杰克森看过导演约翰．蓝迪斯（John Landis）的电影「美国狼人在英国」（An American Werewolf in London）后，想找他合作拍摄MV。耶特尼科夫却认为这张专辑当时已经高挂排行榜第一，没必要花费天价100万美元制作MV。 最后，这支14分钟的短片式MV在众星云集的好莱坞电影院中首映，不仅重新为专辑销售注入动能，更重新定义MV历史与接下来20年的流行乐文化。

© 2022 AFP