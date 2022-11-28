感恩节北美票房 黑豹2一枝独秀

（法新社洛杉矶27日电） 分析师表示，「黑豹2：瓦干达万岁」本周末再度称霸北美票房，而两部高成本新片「奇异冒险」、「决战38度线」则有着「疲软」的开映成绩。

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法新社报导，北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，迪士尼和漫威的「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever）在25日至27日这3天估计进帐4590万美元，若从23日起的整个5天感恩节周末，收入则达6400万美元。

然而，排名在这部超级英雄片之后的其他作品，票房成绩都惨兮兮。总体而言，这个周末排名前12的电影票房收入，比去年同期的前12大佳片少了12%。

周末排名第2的是迪士尼动画科幻片「奇异冒险」（Strange World），3天票房1190万美元，5天1860万美元。美国媒体「综艺」（Variety.com）在官网表示，对一部成本1.8亿美元的电影来说，这是「灾难性」的结果。

排名第3的是另一部新片，索尼的「决战38度线」（Devotion），3天收入600万美元、5天进帐900万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，「对一部战争动作片来说，这样的开片成绩算疲弱」。此片讲述韩战期间两名美国战斗机飞行员之间友谊的故事，此片预算9000万美元。

第4名是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的恐怖喜剧电影「五星飨魇」（The Menu），3天票房520万美元、5天进帐730万美元。

第5名的是巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的超级英雄片「黑亚当」（Black Adam），3天与5天票房收入分别为340万、470万美元。

影视串流平台Netflix虽未公布另一部备受期待新片「锋回路转：抽丝剥茧」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）的票房成绩，但葛罗斯表示，这部2019年「锋回路转」（Knives Out）续集片短短3天有限上映的票房收入估计是900万美元，是「了不起的结果」。

排名第6至第10的作品依序为：「法贝尔曼」（The Fabelmans），3天票房220万美元、5天300万美元；「骨肉的总和」（Bones and All），3天220万美元、5天360万美元；「幸福入场券」（Ticket to Paradise），3天190万美元、5天260万美元；「上帝所拣选的人」第3季1、2集（The Chosen Season 3: Episodes 1 & 2，暂译），3天150万美元、5天210万美元；「她有话要说」（She Said），3天110万美元、5天150万美元。（译者：纪锦玲）

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