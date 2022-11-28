摩洛哥爆冷赢比利时 荷兰出动员警驱离过嗨球迷

（法新社海牙27日综合外电报导）摩洛哥于卡达世界杯足球赛2比0爆冷击败比利时，在荷兰的摩洛哥球迷大肆庆祝但行为�u矩，荷兰镇暴警察今天在境内多个城市动用警棍驱散脱序的球迷。

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法新社报导，荷兰警方在推特（Twitter）表示，警方在有约500人聚集市中心的鹿特丹（Rotterdam），以及海牙（The Hague）、阿姆斯特丹（Amsterdam）和乌得勒支（Utrecht）等地出动，应付脱序球迷。

鹿特丹警方说：「球迷向镇暴警察丢掷烟火和玻璃，警方随后执行驱离。」

影片画面显示，警察手持警棍和盾牌在市中心来回驱离滋事者。

镇暴警察也在阿姆斯特丹和海牙两地驱散球迷。

当摩洛哥战胜比利时的比赛一结束，荷兰的摩洛哥社群就大肆庆祝，他们点燃火把和烟火，开车四处鸣按喇并挥舞摩洛哥国旗；荷兰当地有为数众多的摩洛哥球迷。

除因荷兰不乏摩洛哥社群外，摩洛哥阵中荷兰出生的翼锋球星齐耶赫（Hakim Ziyech）拥有高人气。他的职业足球生涯开启于荷兰，在荷甲豪门阿贾克斯（Ajax）效力4年，2020年转会至英超切尔西。

29岁的齐耶赫职司中场，曾因跟教头闹不合退出摩洛哥国家队，后再度回归站上卡达世足舞台，这次在对比利时一役扮演进攻中枢，成为摩洛哥获胜关键。（译者：纪锦玲）

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