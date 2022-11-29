联合国：去年全球所有地区都见水资源极端灾害

（法新社日内瓦29日电） 联合国（UN）气象组织今天表示，去年世界所有地区都发生了与水相关的极端灾害，包括洪水和干旱；另有数以10亿计人口面临淡水供应不足问题。

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世界气象组织（World Meteorological Organization，WMO）在发布的首份年度「全球水资源状况报告」（State of Global Water Resources）中指出，2021年地球上有大片地区记录到比一般情况更干燥的情形。

这份报告评估了气候、环境和社会变化对地球淡水资源的影响，以利更有效管理这类资源。淡水资源供应有限，但需求不断增长。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「气候变迁的影响通常透过水来展现，包括更强烈也更频繁的干旱、更极端的洪水、更不稳定的季节性降雨，以及冰川加速融化等。这些也在经济、生态系统和我们日常生活的各个面向，产生连锁反应。」

「然而，人们对淡水资源的分布、数量和品质的变化，仍不够了解。」

目前全球约有36亿人每年至少有1个月无法获得适量淡水。根据这份报告，到了2050年，相关人数预计将上升至超过50亿。

联合国的研究显示，2001至2018年间，74%的天然灾害都与水有关。

报告并指出，2021年全球所有地区都出现了与水相关、造成重大破坏的极端灾害，欧洲西部和南美洲的亚马逊（Amazon）地区都出现破纪录洪水，南美洲巴拉圭和巴西南部的河流水位却都降至历史新低。

世界气象组织的报告评估30年来河川水量变化，发现水量下降地区是上升的2倍。美洲和非洲中部的主要流域呈现水量减少，而印度北部和非洲南部的河川水量涨幅则高于平均水准。

报告还指出，包含所有地表水和地下水的陆地储水量，减少的地区远比增加的多。

世界气象组织表示：「一些缺水热区由于（过度抽取）灌溉用地下水，导致情况恶化。冰雪融化也对若干地区有重大影响，包括在阿拉斯加、巴塔哥尼亚高地（Patagonia）和喜马拉雅山区。」

报告称，世界上最大的淡水天然水库是冰冻圈（cryosphere），包括冰川、积雪、冰帽和永冻土；而这座「水库」的变化，会影响粮食产量、人类健康和自然界。

报告强调，约有19亿人生活在仰赖冰川和融雪供应饮用水的地区，但当地冰川消融的速度越来越快。

报告也敦促当局加速布建干旱和洪水预警系统，以帮助减少极端灾害的冲击。（译者：施施/核稿：张正芊）

© 2022 AFP