黑豹2蝉联4周北美票房冠军 暴戾夜票房亮眼

（法新社洛杉矶4日电） 北美院线联盟今天表示，「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Foreve）本周末票房估1760万美元，收入虽下滑，但仍连续第4周蝉联北美票房之冠。

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法新社报导，由迪士尼和漫威出品的「黑豹2：瓦干达万岁」，在2日到4日的周末票房进帐近4600万美元。尽管本周业绩下降，但在美国国内已累积到3.937亿美元的亮眼成绩，超过海外票房的3.39亿美元。

环球影业新推出的假日档「暴戾夜」（Violent Night）以1330万美元位居周末票房第2。影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，对一部动作喜剧而言，这是相当不错的开映成绩。

美国动画奇幻冒险电影「奇异冒险」（Strange World）收获逾400万美元票房居第3。

第4名是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的恐怖喜剧电影「五星飨魇」（The Menu），收入360万美元。

第5名的是索尼的「决战38度线」（Devotion），进帐280万美元，这是一部战争动作片，讲述韩战期间两名美国战斗机飞行员之间的兄弟情谊。

排名第6至第10的作品依序为：「听到钟声」（I Heard the Bells，暂译）收入180万美元、「黑亚当」（Black Adam）170万美元、「法贝尔曼」（The Fabelmans）130万美元、「骨肉的总和」（Bones and All）120万美元、「幸福入场券」（Ticket to Paradise）85万美元。（译者：纪锦玲）

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