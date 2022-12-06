研究证实：鼻部较暖有利抵抗呼吸道病毒

（法新社华盛顿6日电） 许多人都知道，寒冷天气和常见呼吸道感染疾病经常相伴而生。但是，低温是否真的会损害人体免疫力，其机制又是如何运作，这个谜题仍待科学家解答。

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「过敏及临床免疫学期刊」（Journal of Allergy and Clinical Immunology）今天发布的一篇研究，首度揭露一种免疫系统攻击鼻内入侵病毒的方式，并发现这种方式在温暖环境中效果更好。

这份研究的领导人之一、美国东北大学（Northeastern University）药学教授阿米吉（Mansoor Amiji）告诉法新社，这些发现可能为找到治疗普通感冒和其他病毒感染的最有效疗法铺路。

研究起点是阿米吉与同事2018年进行的另一项研究，发现鼻腔细胞会释放细胞外囊泡（extracellular vesicles，EV），这是一种微小囊泡组成的喷雾状物，在鼻腔一吸入细菌时便将它包覆并消灭。

阿米吉说，「我们能举出最贴切的比喻就是黄蜂窝」，就像黄蜂在巢穴受攻击时的抵御方式，细胞外囊泡会聚集紧附侵入的细菌，并将它杀死。

在最新研究中，研究团队则锁定回答2个问题：在病毒感染的情况下，鼻腔是否还会分泌细胞外囊泡？如果会的话，细胞外囊泡的反应强度是否与温度有关？

为了回答第一个问题，研究人员使用一种模拟病毒感染的测试物质来刺激鼻粘膜，试验的鼻粘膜则来自数名接受息肉切除手术的志愿者。结果发现，鼻腔细胞确实会分泌能攻击病毒的细胞外囊泡。

针对第2个问题，研究人员将鼻腔细胞样本分成2组在实验室中培养，一组样本置于摄氏37度的环境，另一组置于摄氏32度的环境。

这样的温度设定，是根据另一项试验发现，当外部气温从摄氏23度降至4度时，鼻腔内部温度会下降约摄氏5度。

在正常体温下，细胞外囊泡可以成功击退病毒，方式是提供「诱饵」目标让病毒忙于黏附，而不会锁定细胞的受体。

不过，在温度降低的环境下，细胞外囊泡产生数量会减少，对入侵者的反击能力跟着减弱。研究测试2种鼻病毒和1种非COVID-19（2019冠状病毒疾病）冠状病毒，这些病毒通常在寒冷冬季容易出现感染者。

研究的作者之一、哈佛医学院（Harvard Medical School）与麻州眼耳医院（Massachusetts Eye and Ear Infirmary）外科医生布莱尔（Benjamin Bleier）透过声明指出，「过往从来没有一个令人信服的理由，说明为什么在寒冷的月份病毒传染会明显增加。这是史上第一个量化和且符合生物学原理的解释」。

阿米吉表示，这项研究最令人兴奋的面向之一，是可供探讨如何让人体加速自然产生以病毒为目标的细胞外囊泡，来抵御感冒、甚至是流行性感冒及COVID-19。

他说，「我们对这个领域极感兴趣，也一定会持续进行研究」。

© 2022 AFP