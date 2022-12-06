脸书审查制让商业凌驾人权 Meta监察委员会抨击

（法新社旧金山6日电） 社群媒体巨擘Meta的监察委员会今天表示，旗下2平台脸书（Facebook）与Instagram对于政治人物、名人和其他高知名度用户的违规贴文给予特殊待遇，让商业考量凌驾人权。

广告 继续浏览后续

监察委员会（Oversight Board）指的是脸书所谓「交叉检查」（cross-check）系统，让知名使用者能够不受到内容规范的限制。这个Meta创设的独立监督小组经过一年调查后，要求对交叉检查进行改革。

监察委员会在报告中说：「尽管Meta告诉委员会，交叉检查的目的是增进Meta的人权承诺；但我们发现，这套制度似乎以更直接满足商业考量的方式设计。」

「交叉检查提供某些大致根据商业利益选出的使用者额外保护，让原本会遭到迅速移除的内容留在平台上更长时间， 而这可能造成伤害。」监察委员会认为，交叉检查的落实方式不符合Meta的人权责任。

报告指出，Meta告诉监察委员会，交叉检查的目的，是让高知名度使用者一些原本似乎违反内容规定的贴文，能受到多一层人工审查；但这造成了原本会被立即移除的贴文在审查期间一直留在平台上，而过程可能费时数天甚至数个月。

「换句话说，正因为交叉检查，使得被认定违反Meta规定的内容，在最热门的时候被留在脸书和Instagram上，并可能造成伤害。」且Meta也没去确认，交叉检查是否让移除内容的决定更加准确。

监察委员会的结论是，交叉检查在一些「关键领域」有缺陷，包括使用者品质与透明度。它提出32点修改建议。

例如，当被认出违反Mata规定的内容若经过第一次评估，发现具有「高度严重性」，就应在进一步审查期间先行移除或隐藏，而不应「只因发文者是商业伙伴或名流」就让贴文继续留着。

© 2022 AFP