苹果更新App Store定价系统 开发商收费更弹性

（法新社旧金山6日电） 苹果公司（Apple）今天宣布对应用程式商店App Store定价系统进行推出以来的最大幅度升级，让应用程式开发商收取费用的范围更大，从29美分至1万美元不等。

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苹果在部落格贴文中说，明年春季前，App Store的所有交易都能使用加强版的定价选项，此外，其他新功能可让应用程式开发商更容易处理销售、退款、税务等事宜。

App Store应用程式原本起始价格为99美分。与此同时，这家总部位于矽谷古柏迪诺（Cupertino）的科技巨头驳斥外界对App Store涉及垄断的指控，然而App Store是应用程式开发商接触iPhone用户的唯一管道。 苹果表示：「这些新发布的工具将从今天开始推出，一直持续到2023年。它们将为开发人员替产品定价提供更大的灵活性，也能让他们更容易接触到全球数亿苹果用户。」

「此外，这也有助开发人员持续在App Store成长茁壮。」

苹果表示，在更新后的定价系统下，应用程式开发商将能从900个价格选项中进行选择，这几乎是先前可供选择数量的10倍。

苹果去年同意扩大App Store的定价选项，作为1亿美元和解协议的一环，以解决美国开发商对支付高达30%交易佣金不满而提起的集体诉讼。

苹果在美国和欧洲也面临放松对App Store控制的政治压力；App Store一再受到Spotify、电玩游戏「要塞英雄」（Fortnite）开发商Epic Games和推特（Twitter）新老板马斯克（Elon Musk）等猛烈抨击。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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