美天团「新好男孩」卡特被控性侵 传害未成年少女染性病

（法新社洛杉矶8日电） 美国经典男孩团体「新好男孩」（Backstreet Boys）团员卡特（Nick Carter）被控性侵，据报导他在2001年当红时性侵了一名时年17岁的少女粉丝，甚至害她感染性病。

广告 继续浏览后续

法新社报导，患有脑性麻痹的美国39岁女子露丝（Shannon Ruth）今天在法院对卡特提起民事诉讼。她指控，在2001年的一场表演后，卡特在游览车上逼她口交，随后将她性侵。

控方律师博思科维奇（Mark Boskovich）在线上记者会上指称，事发当时「新好男孩」刚结束于华盛顿州塔科马（Tacoma）举行的演唱会，露丝当年只有17岁，当她在排队要签名时，卡特邀请她进到游览车里。

博思科维奇告诉记者，卡特给了露丝一种尝起来很可笑的饮料，称之为VIP果汁，之后将她带到游览车厕所里要她跪下，而他露出自己的生殖器，命令露丝与他从事性行为。

此外，博思科维奇还指控，露丝当时仍是处女，期间一直在哭泣，但卡特仍将她性侵，露丝患有自闭症，有轻微脑性麻痹。

根据指控文件，卡特还将人类乳突病毒（HPV）传染给露丝，并威胁她若揭露这起性侵，将会使她坐牢。

© 2022 AFP