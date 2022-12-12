乌克兰难民流落保加利亚 当地俄罗斯人出手协助

（法新社保加利亚瓦那12日电） 俄罗斯军队入侵乌克兰后，在札波罗热市（Zaporizhzhia）担任银行行员的邦达莲柯逃到保加利亚，但她从未想过自己会被当地俄罗斯人收留。

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邦达莲柯（Elena Bondarenko）是众多逃离战争、却在保加利亚受到当地逾1万7500人口的俄罗斯社群成员悄悄保护的难民之一。

邦达莲柯和母亲以及两个年幼的小孩，受到一位在黑海城市布尔加斯（Burgas）附近经营儿童度假营的俄罗斯人接待。

36岁的邦达莲柯承认，她一开始「很震惊」，但「我很高兴并非所有俄罗斯人都是侵略者」。

另一位难民、34岁的佩特鲁申柯（Anaida Petrushenko）说：「当你无处栖身，你需要救你的孩子时，谁来帮助并不重要。」她带着3个小孩逃离乌克兰东部的巴甫洛格勒（Pavlohrad）。

不愿透露姓名的该营地老板之一说：「我从不隐瞒我是俄罗斯人这一事实，因为人们看到的是，我想要帮忙。」

他收留了大约160名乌克兰难民，其中一些人在旅游旺季开始时，被附近饭店拒之门外。

尽管保加利亚一些俄罗斯人正在帮助难民，但这个巴尔干国家大多数人仍力挺俄罗斯。保加利亚政府在提供住宿和支持方面往往不那么友好，迫使许多乌克兰人离开。

根据官方资料，自俄罗斯入侵以来逃往保加利亚的大约93万2000乌克兰人中，只有约5万1000人留下，而国家安置的不到1万人。

事实上，经营度假营的这位俄罗斯人每天只能从保加利亚政府那里得到每位难民7.5欧元（约合新台币243元）津贴，且即使这么微薄的钱也经常迟发。

由于要照顾大约60名儿童和50名老人，这位俄罗斯人和他的保加利亚合伙人不得不自行承担额外费用。

虽然他们抨击保加利亚政府未能提供语言课程或协助难民找到工作，但随着冬季临近，他们表示不能关闭这处营地。

保加利亚在2月下旬俄罗斯入侵乌克兰后，对难民涌入毫无准备，志工一直是当地难民救援工作的主要力量。

尽管付出努力，一些帮助乌克兰人的俄罗斯人对于承认自己的身分却感到不安。

住在附近瓦那市（Varna）的一位47岁俄语翻译告诉法新社：「我想出了这句话，『我在俄罗斯出生』。」

她表示：「这样讲对我来说比较没那么痛苦。我无法描述这种为自己的祖国感到丢脸的感觉。」她不愿说出自己的名字，以免仍在俄国的母亲遇到麻烦。

她开车数百公里把人从罗马尼亚边界接回，并和姐姐在瓦那的民宿公寓里安置了几个家庭。

瓦那另一位俄罗斯人巴库列维奇（Viktor Bakurevich）告诉法新社，他「决定为这些人在战争中所受的苦承担一些责任」。

这位3个孩子的父亲说：「我不相信有集体罪责这回事，但我确实相信集体责任。」巴库列维奇14年前移居保加利亚并创立他的「桦树」（Berezka）俄罗斯杂货连锁店。

俄罗斯入侵乌克兰令他感到「巨大的耻辱」，从一开始他就公开宣布反对战争，除了已在保加利亚各地连锁店工作的数十名乌克兰人外，他还雇用大约50名乌克兰难民。

巴库列维奇仍每日提供食物和热餐，支援在瓦那附近一座政府娱乐中心避难的100名难民。

受雇于他的一位乌克兰难民、48岁的舒尔多娃（Oksana Shurdova）表示，养家活口的薪水比门口的「俄罗斯杂货店」招牌更重要。

她说：「我的亲戚知道并非所有俄罗斯人都支持俄罗斯政府的政策…他们不会以偏概全。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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