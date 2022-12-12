盲人冲浪者福姆斯顿：我要征服世界最大海浪

（法新社加州皮斯摩海滩12日电） 澳洲盲人冲浪好手福姆斯顿（Matt Formston）自豪地展示他在世界知名冲浪胜地葡萄牙海岸外冲浪的照片，海浪高耸云天，尽管他看不见大浪，却爱征服大浪。

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尽管在很小时候就失明了，福姆斯顿穷其一生都在试图征服大海。

上月，44岁的福姆斯顿成功地将冲浪圣杯纳入囊中。他的团队估计，他在葡萄牙中部纳扎雷（Nazare）海岸外征服的巨浪高达12公尺。

福姆斯顿告诉法新社：「大多数视力正常的冲浪者都不敢挑战那样的大浪。但我喜欢，我爱大浪。」

说话时，福姆斯顿的蓝色眼睛迅速转动，这是他5岁患上黄斑营养不良症（macular dystrophy）的后遗症。

这种影响视网膜的疾病导致他的视力中央完全看不到东西，仅剩下极少的周边视力。

他形容，剩余视力就像「你正用砂纸摩擦挡风玻璃，然后玻璃被严重刮伤」。

他依靠其他感官，在澳洲雪梨附近的冲浪胜地纳拉宾（Narrabeen）学会如何乘浪前行。

现在，福姆斯顿是世界上最优秀的残疾冲浪者之一。他上周在美国加州的皮斯摩海滩（Pismo Beach）参加了世界残疾人士冲浪锦标赛（World Para Surfing Championship）。

福姆斯顿和其他残疾冲浪者都盼望，残疾人士冲浪能在2028年洛杉矶奥运会中首度被纳入比赛项目。（译者：施施/核稿：陈政一）

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