美国女篮明星格林纳获释返国 重启训练

（法新社华盛顿12日综合外电报导）美国女篮明星格林纳获俄罗斯释放返国后，昨天是她10个月来首度拿起篮球，重新开始训练。

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法新社报导，格林纳（Brittney Griner）的经纪人柯拉斯（Lindsay Kagawa Colas）告诉ESPN频道，格林纳昨天在德州圣安东尼奥（San Antonio）的桑休士敦堡（Fort Sam Houston）进行轻度训练。

本月9日，格林纳在众所瞩目下搭机返回家乡德州。她今年2月因涉嫌持有毒品，在俄罗斯机场被捕，之后在俄国关押10个月，她返美后被送往美国陆军基地进行健康检查。俄国释放她以换取美方释放被称为「死亡商人」的俄国军火商布特（Viktor Bout）。

柯拉斯表示，尽管格林纳重启训练，不代表这位32岁的奥运和WNBA冠军球员已决定是否继续效力WNBA的凤凰城水星队（Phoenix Mercury）。

柯拉斯还说：「如果她想继续打球，将由她亲自宣布。目前她还有假期可以好好休息，并在没有压力的状况决定下一步。现在她的状况非常好，她似乎以非常不可思议的方式，承受了这一切。」格林纳可能在本周内发布相关声明。

© 2022 AFP