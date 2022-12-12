金球奖将公布入围名单 盼明年盛会能一举咸鱼翻身

（法新社洛杉矶11日电） 继去年遭大咖艺人和制片公司抵制后，金球奖将尝试重建自身作为好莱坞重量级颁奖典礼的声誉，第一步就是12日揭晓的本届入围名单。

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主办金球奖的好莱坞外籍记者协会（Hollywood Foreign Press Association）多年来备受争议的「潜规则」去年初曝光后，已加紧脚步展开改革行动。

而好莱坞今年1月之所以对这个表彰好莱坞杰出电视电影作品的奖项避而远之有两大原因，一是抗议好莱坞外籍记者协会成员不够多元，二是不满这个组织贪腐、道德操守疑有问题，导致颁奖典礼不得不以「闭门」方式私下举行。

然而，美国国家广播公司（NBC）决定赌上一把让这场盛会回归。本届颁奖典礼预计明年1月10日在加州比佛利山（Beverly Hills）登场。

好莱坞都等着看谁会给金球奖这个面子；至于谁露脸谁又不露脸，有很大一部分取决于入围者有谁。

汤姆克鲁斯（Tom Cruise）以及布兰登费雪（Brendan Fraser）今年分别在「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）以及「鲸」（The Whale）表现精湛，是这个颁奖季两大热门人选。

然而，汤姆克鲁斯去年已把个人3座金球奖归还好莱坞外籍记者协会，藉此抗议这个组织的作为；布兰登费雪则是已经表示他就算入围也不会与会。

布兰登费雪上个月告诉时尚杂志GQ：「这是因为我跟他们过去的恩怨。而我母亲并没有把我教育成一个伪君子。」

布兰登费雪曾指控，好莱坞外籍记者协会前主席柏克（Philip Berk）2003年在一场业界活动中性侵他。柏克否认指控，后来并因为发言指称「黑命关天」（Black Lives Matter）是一场「种族仇恨运动」而被开除会籍。

针对去年的争议，好莱坞外籍记者协会已做出扩大组织来纳入背景更多元的成员，禁止成员收礼等因应作为。

好莱坞外籍记者协会主席赫纳（Helen Hoehne）告诉「好莱坞报导」（Hollywood Reporter）：「这真的已经不再是过去那个好莱坞外籍记者协会。」

她说：「我尊重布兰登费雪的决定…我个人是真心希望能找到继续前进的道路，重新获得费雪先生的信任，获得整个娱乐圈的信任。」

© 2022 AFP