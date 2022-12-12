黑豹2蝉联冠军 专家盼阿凡达续集为票房注活水

（法新社洛杉矶11日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「黑豹2：瓦干达万岁」本周末再度蝉联北美票房冠军，但进帐估计仅约1110万美元，反映出进戏院看电影的人口大幅下滑。

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法新社报导，在新上映的大片不足，加上在家看串流日益普遍，都让好莱坞叫苦连天。分析家指出，本周末排名前12的作品进帐总额不到3500万美元，是今年表现最差的周末之一。

「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Foreve）上映5周，美加票房累计达4亿980万美元，这不仅与2018年首部曲的7亿40万美元收入相去甚远，下周末黑豹2预计还将让出票房一哥宝座给12月16日上映的「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）。

电影票房统计网站「票房魔酒」（Box Office Mojo）直说「阿凡达：水之道」来得不够快，这部片不上映，「票房简直奄奄一息」。

本周末北美票房第2的是大卫哈伯（David Harbour）主演的喜剧动作片「暴戾夜」（Violent Night），进帐870万美元。

迪士尼科幻动画片「奇异冒险」（Strange World）有360万美元表现，连两周居第3。

第4是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的恐怖喜剧片「五星飨魇」（The Menu），票房270万美元。

位居第5的是索尼的「决战38度线」（Devotion），有200万美元票房成绩。

排名第6至第10的作品依序为：「黑亚当」（Black Adam），130万美元；「法贝尔曼」（The Fabelmans），120万美元；「大都会歌剧院：时时刻刻」（Met Opera: The Hours，暂译），79.1万美元；「我听到的铃声」（I Heard the Bells），75.1万美元；「剧透警报」（Spoiler Alert），70万美元。（译者：纪锦玲）

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