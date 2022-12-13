纽西兰通过广泛菸草禁令 迈向无菸环境

（法新社威灵顿13日电） 纽西兰将从明年开始逐步实施近乎全面的菸草禁令，2008年之后出生的国民将被禁止购买香菸，市售菸品的尼古丁含量也将下降。

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根据国会今天通过的法案，香菸将变得更淡、更难购买，且目前未满14岁的国民将永远无法合法购买香菸。不过，电子菸并未被纳入禁令。

纽国现行法律规定，向18岁以下青少年贩售香菸属于非法行为。自2027年开始，上述年龄限制将每年上调1岁，以让瘾君子无菸可抽。

力推法案的纽国卫生部副部长维罗尔（Ayesha Verrall）表示，新规定象徵「迈向无菸未来的一步」。

她透过声明指出，「成千上万的人将活得更长，也更健康，医疗系统将因无需治疗吸菸引起的疾病，如多种癌症、心脏病、中风、截肢等，省下50亿纽币（约新台币980亿元）的开支。」

相较其他国家，纽国的成年吸菸人口不多，仅占8%。

然而，今天通过的「无菸环境」法案是以在2025年前将吸菸率降至5%以下为目标。

除逐步提高吸菸年龄，新法还准备将全国菸品零售商的数量大幅削减至最多600家，目前纽国共有6000家。

维罗尔还说，降低菸品的尼古丁含量，「意味尼古丁将减少到不会上瘾的程度，某些地区菸品零售商激增和聚集的状况也可获得解决」。

批评人士则警告，纽国的严格政策可能助长不受监管的非法菸品市场发展。

© 2022 AFP