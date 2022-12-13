「E.T.外星人」机动模型拍卖 估价至少200万美元

（法新社洛杉矶12日电） 1982年好莱坞科幻片「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）拍摄过程中使用的原版E.T.机动模型，将在美国加州的拍卖会上接受竞标。

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美国导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在这部作品中描绘了一个对人类非常友善的外星人E.T.，他的手指会发光，看起来一派天真，还与小男孩艾略特（Elliot）结为好友。艾略特努力帮助E.T.寻找回家之路的故事，感动了许多观众，这部片也成了电影史上的经典之一。

电影制作团队当年用来创造银幕魔法的模型将被拍卖，估价在200万到300万美元（约新台币6100万到9200万元）之间。

这具模型共有85个机械关节，从眼睛到颈部，几乎每一处都很灵活，当然还有E.T.最具标志性的尖手指；电影中的精采片段之一，就是E.T.举起发光的手指告诉艾略特，他想「打电话回家」。

「朱力安拍卖公司」（Julien's Auctions）执行董事诺兰（Martin Nolan）说，当年饰演艾略特的童星亨利汤玛斯（Henry Thomas）和扮演艾略特妹妹的茱儿芭莉摩（Drew Barrymore）与E.T.对戏时，是由一组操偶师让E.T.动起来。

诺兰说，剧组「必须日以继夜努力创造大家看到的画面…因为这不只是制造视觉效果而已。它也必须是一个会动的生物。我是说，在片中饰演妹妹的茱儿芭莉摩那时还是小女孩，她真的以为那是一个活生生的物种」。

若觉得300万美元太贵，也可以竞标艾略特和朋友们躲警察时所骑的其中一辆自行车。这款经过特别设计的小轮自行车在电影中凌空而起，预料拍卖价格可达5万美元。

如果对自行车没兴趣，只想过过飞翔的干瘾，那么电影「哈利波特：阿兹卡班的逃犯」（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）里出现的一把「魔法扫帚」，拍卖价格大约在10万美元。

本周末在比佛利山（Beverly Hills）举行的拍卖会上，还有其他许多电影道具，包括「星际大战」（Star Wars）系列中的「光剑」、演员却尔登希斯顿（Charlton Heston）扮演的摩西在「十诫」（The Ten Commandments）中用来分开红海（Red Sea）的手杖，以及演员劳勃狄尼洛（Robert De Niro）在「蛮牛」（Raging Bull）里使用的拳击手套。

© 2022 AFP