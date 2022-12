「E.T.外星人」机动模型拍卖 估价至少200万美元

(法新社洛杉矶12日电) 1982年好莱坞科幻片「E.T.外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial)拍摄过程中使用的原版E.T.机动模型,将在美国加州的拍卖会上接受竞标。

广告 继续浏览后续

美国导演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)在这部作品中描绘了一个对人类非常友善的外星人E.T.,他的手指会发光,看起来一派天真,还与小男孩艾略特(Elliot)结为好友。艾略特努力帮助E.T.寻找回家之路的故事,感动了许多观众,这部片也成了电影史上的经典之一。

电影制作团队当年用来创造银幕魔法的模型将被拍卖,估价在200万到300万美元(约新台币6100万到9200万元)之间。

这具模型共有85个机械关节,从眼睛到颈部,几乎每一处都很灵活,当然还有E.T.最具标志性的尖手指;电影中的精采片段之一,就是E.T.举起发光的手指告诉艾略特,他想「打电话回家」。

「朱力安拍卖公司」(Julien's Auctions)执行董事诺兰(Martin Nolan)说,当年饰演艾略特的童星亨利汤玛斯(Henry Thomas)和扮演艾略特妹妹的茱儿芭莉摩(Drew Barrymore)与E.T.对戏时,是由一组操偶师让E.T.动起来。

诺兰说,剧组「必须日以继夜努力创造大家看到的画面…因为这不只是制造视觉效果而已。它也必须是一个会动的生物。我是说,在片中饰演妹妹的茱儿芭莉摩那时还是小女孩,她真的以为那是一个活生生的物种」。

若觉得300万美元太贵,也可以竞标艾略特和朋友们躲警察时所骑的其中一辆自行车。这款经过特别设计的小轮自行车在电影中凌空而起,预料拍卖价格可达5万美元。

如果对自行车没兴趣,只想过过飞翔的干瘾,那么电影「哈利波特:阿兹卡班的逃犯」(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)里出现的一把「魔法扫帚」,拍卖价格大约在10万美元。

本周末在比佛利山(Beverly Hills)举行的拍卖会上,还有其他许多电影道具,包括「星际大战」(Star Wars)系列中的「光剑」、演员却尔登希斯顿(Charlton Heston)扮演的摩西在「十诫」(The Ten Commandments)中用来分开红海(Red Sea)的手杖,以及演员劳勃狄尼洛(Robert De Niro)在「蛮牛」(Raging Bull)里使用的拳击手套。

© 2022 AFP