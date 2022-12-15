英国2024年6月放宽搭机随身行李液体限制

（法新社伦敦15日电） 英国政府今天宣布，由于机场安检技术更进步，自2024年6月起将大幅放宽对机场旅客随身行李内可携带液体的限制。

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目前国际机场旅客随身行李携带的液体须装在100毫升以下容器，并在安检时装入透明袋中；超过这个容量的液体则必须托运。笔记型电脑等电子装置也须在安检时从行李取出。

但根据英国当局今天将向国会提交的新法案，机上携带液体限制将提高到2公升。英国运输部在声明中还说，电子装置也不再须要单独检查。

英国政府为了防止旅客在飞机上使用液体炸弹，自2000年代初期实施现行规定，因此经常出现机场安检时大排长龙的情况。

英国运输部表示，由于未来2年英国主要机场将部署新科技，因此松绑限制。这些「尖端」检查机器将让安全人员能透过更仔细的3D立体影像，知道旅客行李内容。 英国运输部长哈波（Mark Harper）说，世界各地其他机场正陆续安装类似的X光电脑断层扫描技术，这种技术使用「高度先进的侦测威胁演算法」。 哈波表示：「到了2024年，英国各地主要机场都将安装最新的安检技术，这将减少排队时间、改善旅客经验，最重要的是能侦测出潜在威胁。」

© 2022 AFP