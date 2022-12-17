柏林14公尺水族箱爆裂致2伤 1500条热带鱼多数没命

（法新社柏林16日电） 德国柏林一间观光饭店内的巨型水族箱今天清晨突然爆裂，水大量涌出，约1500条热带鱼流入中庭，连街上都一片狼藉。消防员在积水中救回数十条鱼，另有两人受轻伤。

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这座名为AquaDom的圆柱形水族箱高达14公尺，在当地时间清晨5时50分左右爆裂；警方说，目前还不清楚事故原因。

AquaDom位于丽笙酒店（Radisson Blu Berlin）中庭，中庭装有透明电梯，供「柏林海洋生物」（Sea Life Berlin）游乐中心的游客使用。

柏林消防局发言人告诉法新社，总量100万公升的水和箱内所有的鱼都流到饭店地板上。

据说酒店客人被一声巨响惊醒，感觉就像经历一次小地震，然后他们发现水族箱破裂，饭店中庭凌乱不堪。

有两人因玻璃碎片受到轻伤，已送医治疗。

柏林市长吉费（Franziska Giffey）形容，「这根本是一场海啸」；她说，幸好事故发生在清晨，水族箱周围人不多。

她对记者说：「虽然发生了可怕的破裂事件，幸运的是没有人受重伤。」

吉费还说，水族箱内的1500条鱼「救不回来」。

但之后有消防员说，实际上救回了一部分的鱼，已送到附近的水族馆。

消防队发言人接受当地媒体访问时说，「我们确实找到了还活着的鱼，在积水的地方」，共救回「数十条鱼」。

现场四散玻璃碎片等残骸，有上百名紧急应变人员在场处理。

AquaDom自2004年启用以来，一直是柏林的热门观光景点。 根据「柏林海洋生物」游乐中心官方网站，AquaDom是全球最大的独立式圆柱型水族箱。

© 2022 AFP