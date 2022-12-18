哥哥昔日因吸食定罪 她取得纽约州大麻销售执照很激动

（法新社纽约17日电） 葛瑞罗（Naiomy Guerrero）的哥哥过去常被警察拦下，还一度在纽约大麻不合法时因吸毒罪名定罪；但现在，她开了家合法的大麻公司，投身这个陷阱重重但前景看好的新市场。

广告 继续浏览后续

美国纽约州向被判犯有贩卖等大麻相关罪行者及其亲属，提供首批150张合法销售大麻的执照。

这项政策由纽约州民主党推动，目的是要补偿在大麻非法的数十年中被不成比例逮捕和定罪的非裔和西班牙裔。

31岁、父母来自多明尼加的艺术史博士生葛瑞罗表示：「这对我家人来说，是个很激动的时刻。」

她告诉法新社：「尤其是想到我们来自哪里、我们经历的一切，以及这座城市拦阻搜身（stop-and-frisk）等歧视政策之后。」

葛瑞罗是上月首批28名成功申请者之一，他们拿到了开设官方商店和销售当地种植大麻的执照。

2000万人口的纽约州在大麻合法1年多后发放执照，现在的纽约市，大麻气味，与黄色计程车以及闪亮的摩天大楼一样，无处不在。

市府估计，合法大麻产业最快明年就可创造13亿美元销售额，并在3年内创造1万9000至2万4000个工作机会。

© 2022 AFP