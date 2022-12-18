「好莱坞大猫」安乐死 梭巡洛杉矶地标身影不再

（法新社洛杉矶17日电） 美国洛杉矶家喻户晓的「好莱坞大猫」（Hollywood Cat）疑似遭车辆撞后，性情大变，这头雄山狮今天在当局安排下，接受安乐死，昔日梭巡好莱坞地标的俊俏身影不再。

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洛杉矶大部分地区抬头可见山头上偌大的好莱坞（Hollywood）招牌，是当地知名地标，这头年长的山狮（mountain lion）多年来足迹遍布地标周遭地区，而以「好莱坞大猫」闻名。

「好莱坞大猫」估计年约11岁，官方帮它取的正式名称为P-22。

P-22近来行为怪异，可能和被车辆撞及有关。加州和联邦野生动物官员因此于本月稍早决定抓捕P-22，让兽医进行检查。

加州渔猎局（Department of Fish and Wildlife）发表声明说，兽医发现P-22的头部、右眼和内脏有「创伤」。

专家也发现P-22身上的慢性病，其中包括不可逆的肾脏疾病、长期的体重减轻，身体多处寄生虫感染皮肤病，以及局部性关节炎。

声明中说：「最困难、却也是最具同理心的决定，是以人道方式缩短它的旅程，让它减少受苦和难过。」

加州州长纽松（Gavin Newsom）在声明中赞扬P-22享有「非凡一生」。

纽松指出：「P-22在洛杉矶中心地区的荒野地带存活下来，掳获全球各地人们的心。」

P-22在繁忙公路和大城市围绕的格里菲斯公园（Griffith Park）栖息活动或许已有10年之久。格里菲斯公园面积约23平方公里。

P-22最早可能在2012年来到格里菲斯公园，专家好奇这头山狮当初如何穿越洛杉矶405号和101号两条主要公路中的任一条。

国家公园管理局（National Park Service）曾在P-22的介绍中写道，格里菲斯公园的面积太小无法容纳第2头山狮，因此P-22不太可能在格里菲斯公园找到爱情，发现一头雌山狮。

P-22之所成为洛杉矶地区的动物明星，除经常看到它四处游走的身影外，它也是家庭录影监视器的常客，而且还可能不期而遇。纪念它的脸书粉丝页已有超过2万名粉丝追踪。

© 2022 AFP