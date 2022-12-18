推特传要求记者删文 才能恢复平台完整使用权

（法新社旧金山17日电） 马斯克（Elon Musk）日前以家人安全为由，将追踪他行踪的多名记者推特（Twitter）帐号停权，后来虽复权，但据传要求部分记者删除有关他位置消息的推文，才会恢复他们这个社群平台的完整使用权。

广告 继续浏览后续

这起争议源自一个利用公开可得资讯发布马斯克私人飞机行踪的推特帐号@elonjet。马斯克14日以安全考量为由，将这个帐号和其他几个追踪他私人飞机的帐号停权。

之后有些记者报导这整起事件，并附上推文，内容连结到已遭停权的@elonjet帐号。马斯克抨击说，这形同针对他个人及他的家人提供「暗杀座标」。

推特不久后修改隐私政策，禁止分享「即时定位资料」。到了15日晚间，包括「纽约时报」、美国有线电视新闻网（CNN）和「华盛顿邮报」等知名媒体的一些记者，发现他们的推特帐号在未通知情况下遭到停权。

这起事件引发全球多国政府官员、倡议团体和新闻机构的强烈反弹。

马斯克随后发起意见调查，16日也似乎照着网友投票结果，让部分遭到停权的推特帐号恢复正常。

经常详细报导马斯克新闻的CNN记者欧苏利文（Donie O'Sullivan）表示，他被停权之后，今天虽恢复阅览功能，但推特对重新让他发文设下了先决条件。

他表示，推特要求他删除一则贴文，称这条贴文违反了禁止发布私人讯息的规定。

欧苏利文告诉CNN，「目前，除非我同意依照那位亿万富豪命令，删除那条推文，否则我不被允许在平台上发文」。

© 2022 AFP