2023法国小姐出炉 批评者：赛事变革是自欺欺人

（法新社法国代奥尔17日电） 18岁的传播系学生安皮奥（Indira Ampiot）今晚在结束泳装、晚礼服等项目后，加冕为2023年法国小姐。今年的选美扩大参赛资格，寻求赋予赛事崭新面貌。

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瓜德罗普小姐（Miss Guadeloupe）安皮奥说，去年冠军莱尔（Diane Leyre）为她戴上银蓝色头饰，让她梦想成真。

选美期间，安皮奥声援患有癌症的女性，并为法国在世界杯（World Cup）足球赛的比赛加油，以「加油蓝衫军！」（Allez les Bleus！）结束她的演讲。

相较于过去仅限身高至少170公分、18至24岁没有孩子的女性参赛，今年法国小姐选美参赛资格要求较少，只要年满18，无论身高多高、有没有生过小孩都可以参赛，也第一次允许有外露的纹身。

这场选美仍保留了选美比赛的评选类别，包括才艺表演、服装变换等等。

为配合今年的「电影」主题，参赛者在表演中穿着神力女超人（Wonder Woman）的服装登场，并穿着蓝色礼服，在「铁达尼号」（Titanic）背景前摆动身体。

到头来，选美资格的改变并未软化批评家的观点，法国女权主义团体「敢于女性主义」（Osez le feminisme !）就说，比赛号称做出多项变革，却只是「自欺欺人」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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