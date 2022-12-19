史匹柏E.T.外星人生命来源 机电模型8千万拍出

（法新社洛杉矶19日电） 美国导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）经典科幻片「E.T.外星人」（ET）中，赋予大眼E.T.生命的原始机电模型，周末期间在拍卖会拍出260万美元（约新台币8069万元）。

广告 继续浏览后续

这个物件是2天超级拍卖的一部分，这场由朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）和透纳经典电影频道（Turner Classic Movies）举办的超级拍卖会包含超过1300个物件，包括劳勃狄尼洛（Robert DeNiro）「蛮牛」（Raging Bull）的拳击手套及克里斯汉斯沃（Chris Hemsworth）「雷神索尔」（Thor）的雷神之槌。

然而，卖出最高价的是1982年融化全球影迷的心、有着发光手指且有如孩童般纯真的友善外星人E.T.。

当年电脑动画塑像尚未如现今一般无所不在，这个E.T.机电模型有85个机械关节且几乎全身都能动，包括眼睛、脖子，也包括E.T.告诉男孩艾略特（Elliott）他想「打电话回家」的那根手指头。

一个E.T.缩小版模型同样拍出12.5万美元（约新台币388万元）；片中一场脱逃戏的其中一辆脚踏车也卖出11.5万美元（约新台币357万元）。

其他在比佛利山拍卖会场上卖出的电影纪念品还包括，影星却尔登希斯顿（Charlton Heston）在「十诫」（The Ten Commandments）中让红海出现一条通道的拐杖，拍出44.8万美元；丹尼尔雷德克里夫（Daniel Radcliffe）在「哈利波特」（Harry Potter）系列片中的「光轮2000」（Nimbus 2000）飞天扫帚则卖出12.8万美元。

© 2022 AFP