阿凡达续集席卷北美票房 黑豹2让出冠军宝座

（法新社洛杉矶18日电） 好莱坞名导詹姆斯柯麦隆（James Cameron）2009年「阿凡达」续集、令影迷期待已久的科幻史诗片「阿凡达：水之道」，在本周末席卷北美票房，估计进帐1.34亿美元。

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这个巨额数字是排名2至5名电影票房总额的大约10倍，不过仍低于分析师对本周末票房的预期。

虽是如此，根据北美院线联盟（Exhibitor Relations）的数据，「阿凡达」续集「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）的国际票房另添加3亿美元，海内外票房合计4.34亿美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示：「撇开期望值不谈，票房成绩很出色…这部电影准备在耶诞新年长假中大放异彩。」

本周排名第2的是迪士尼/漫威的「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever），进帐540万美元。此片先前已连续5周拿下票房冠军宝座，但本周被「阿凡达」续集挤下，不过其国内票房已达到4.19亿美元。

排名第3的是环球影业（Universal）的动作喜剧片、大卫哈伯（David Harbour）主演的「暴戾夜」（Violent Night），进帐500万美元。

迪士尼奇幻冒险动画片「奇异冒险」（Strange World）名列第4，有220万美元的表现。

第5是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的惊悚悬疑黑色喜剧「五星飨魇」（The Menu），票房170万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「决战38度线」（Devotion），82.5万美元；「法贝尔曼」（The Fabelmans），75万美元；「黑亚当」（Black Adam），50万美元；「我听到的铃声」（I Heard the Bells），30.9万美元；「光影帝国」（Empire of Light），23.5万美元。（译者：纪锦玲）

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