阿凡达续集席卷北美票房 黑豹2让出冠军宝座

(法新社洛杉矶18日电) 好莱坞名导詹姆斯柯麦隆(James Cameron)2009年「阿凡达」续集、令影迷期待已久的科幻史诗片「阿凡达:水之道」,在本周末席卷北美票房,估计进帐1.34亿美元。

这个巨额数字是排名2至5名电影票房总额的大约10倍,不过仍低于分析师对本周末票房的预期。

虽是如此,根据北美院线联盟(Exhibitor Relations)的数据,「阿凡达」续集「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)的国际票房另添加3亿美元,海内外票房合计4.34亿美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)表示:「撇开期望值不谈,票房成绩很出色…这部电影准备在耶诞新年长假中大放异彩。」

本周排名第2的是迪士尼/漫威的「黑豹2:瓦干达万岁」(Black Panther: Wakanda Forever),进帐540万美元。此片先前已连续5周拿下票房冠军宝座,但本周被「阿凡达」续集挤下,不过其国内票房已达到4.19亿美元。

排名第3的是环球影业(Universal)的动作喜剧片、大卫哈伯(David Harbour)主演的「暴戾夜」(Violent Night),进帐500万美元。

迪士尼奇幻冒险动画片「奇异冒险」(Strange World)名列第4,有220万美元的表现。

第5是雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)主演的惊悚悬疑黑色喜剧「五星飨魇」(The Menu),票房170万美元。

排名第6至第10的作品依序为:「决战38度线」(Devotion),82.5万美元;「法贝尔曼」(The Fabelmans),75万美元;「黑亚当」(Black Adam),50万美元;「我听到的铃声」(I Heard the Bells),30.9万美元;「光影帝国」(Empire of Light),23.5万美元。(译者:纪锦玲)

