查尔斯国王肖像英镑钞票亮相 预计2024年中流通

（法新社伦敦20日电） 英国央行英格兰银行（Bank of England）今天公布新版钞票设计时表示，首批印有国王查尔斯三世（King Charles III）肖像的钞票将于2024年年中开始流通。

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英国央行说：「国王的肖像将出现在所有4种塑胶钞票（5英镑、10英镑、20英镑和50英镑）的现行设计上，目前的设计未有其他变化。」

「国王的肖像将印在钞票正面，以及多彩透明的防伪浮雕上。」

74岁的查尔斯在母亲伊丽莎白二世女王（Queen Elizabeth II）于9月逝世后登基。

英国皇家铸币厂（Royal Mint）先前已宣布，首批印有国王查尔斯三世肖像的硬币于本月稍早开始流通。

英国央行告诉法新社，新钞票上的查尔斯肖像取材自王室拥有的一张照片，这张照片曾于2013年公布。

新版钞票设计是在「最近几个月才敲定」，并获国王批准，钞票将从2023年上半年开始大量印制。

自2016年来，现行的英镑塑胶钞票逐渐取代纸币。新版钞票问世后，印有女王肖像的钞票仍是法定货币，可继续使用。

这意味从2024年中开始，两位君主的肖像钞票将一起流通。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP