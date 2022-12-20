闯进劳勃狄尼洛家 女窃贼偷耶诞礼物遭逮

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（中央社纽约19日法新电）一名女子涉嫌闯入美国老牌影星劳勃狄尼洛（Robert De Niro）在纽约的住处后遭到逮捕，据报她企图偷走摆在耶诞树下的礼物。

纽约市警察局（NYPD）发言人表示，警方发现这名30岁女子在大约凌晨2时45分闯进劳勃狄尼洛位于曼哈顿（Manhattan）的家中。

发言人还说，警方进入这栋上东区（Upper East Side）的公寓，发现这名女性「在客厅企图带走财物」。

美国广播公司新闻网（ABC News）引述执法消息人士说法报导，警方看见这名女子把耶诞树下的礼物放进她的袋子。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导说，79岁的劳勃狄尼洛在听到声响后，穿着浴袍下楼察看，他并未受伤。

警方发言人透过电子邮件发出声明告诉法新社，纽约市警察局因这名女子「多次窃盗被捕」而知道此人。

发言人还说：「这名女子已束手就擒，目前尚未决定移送法办，相关调查正在进行中。」

劳勃狄尼洛在曼哈顿出生长大，被视为美国史上最伟大的演员之一，生涯曾获两座奥斯卡奖。

他因在1980年代电影「蛮牛」（Raging Bull）里饰演传奇中量级世界拳王拉莫塔（Jake LaMotta），获颁奥斯卡最佳男主角奖，并凭藉「教父II」（The Godfather Part II）拿下奥斯卡最佳男配角奖。

© 2022 AFP