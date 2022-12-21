TikTok威胁美国国安 从监控、审查等5面向分析

（法新社华盛顿20日电） 美国有许多人认为北京字节跳动旗下的热门影片分享应用程式（App）TikTok对美国国家安全构成威胁。

广告 继续浏览后续

以下以5个面向分析为什么有这些疑虑。

● 资料分享

跟竞争对手Instagram、Snapchat、YouTube一样，TikTok是靠数据生财，而年轻用户在这个极易上瘾App上分享个人点滴的意愿似乎无边无际。

TikTok的批评者担忧，处理这些资讯的企业不仅是一间中国公司，公司还设在由共产党统治的中国境内。

但另有专家认为，这样的威胁被过分渲染。他们主张，无论是谁拥有这个平台，也无论TikTok总部设在哪里，有心人士还是有办法取得大量资料。

杜克大学（Duke University）桑福德学院公共政策学院（Sanford School of Public Policy）研究员薛曼（Justin Sherman）说：「如果我们谈的是美国公民的资料，那就像是蛮荒的西部。」

「几乎没有任何管制措施。外国企业也好，美国公司也好，各大公司一天到晚都在搜集大量资料。」

针对这方面顾虑，TikTok表示，公司已根据「德州计画」（Project Texas）将美国用户个资全面移到只设在美国的伺服器。

● 监控

跟所有App一样，TikTok也可能成为进入使用者整支手机的入口。

网路威胁联盟（Cyber Threat Alliance）执行长丹尼尔（Michael Daniel）说：「手机只要有App，就有可能变成连到手机各个角落的桥梁。」

曾在美国国家安全会议（US National Security Council）担任网路安全协调员的丹尼尔又说，这可能包括「在使用者没有察觉的情况下，偷偷开启手机麦克风或相机功能」。

以色列网安公司Cato Networks的安全策略高级总监马渥（Etay Maor），则是以软体「飞马」（Pegasus）为例。这个由以色列公司NSO集团（NSO Group）开发的软体，遭全球各国政府用来监控异议与反对派人士。

马渥说：「TikTok或许就像是我们在自己设备上安装、点击的中国版飞马…我认为这是美国政府担忧的地方。」

● 审查

网路安全专家提到的另一个潜在威胁是，中国政府有能力审查TikTok内容，为共产党优先推动的政策护航。

丹尼尔说：「这种想法的出发点在于，中国政府最终可以指示中国以外地区的TikTok，不得呈现任何支持西藏或台湾的内容，藉此塑造资讯环境。」

TikTok坚称从未为了满足中国政府而干预内容，但鉴于中国审查极为普遍，分析人士警告，北京仰赖TikTok的风险依旧存在。

薛曼说：「若你去看看中国政府在境内审查资讯、打压新闻等的方式，其他地方的TikTok发生相同的事，真的不是什么天方夜谭。」

● 错误资讯

另一个隐忧是中国政府可能把TikTok当作干扰美国社会的工具，重演俄罗斯于2016年美国总统大选前发动的网路行动。

全球见证（Global Witness）以及纽约大学（New York University）民主网路安全（Cybersecurity for Democracy）团队发布的研究已经发现，上月美国期中选举前几周，TikTok未能过滤大量的选举错误资讯。

研究人员发现，在进行实验时，TikTok「在所有试验平台中表现最差」。

对此，TikTok已推出与选举内容有关的安全措施，并要求政府和政治人物的帐号需经过验证。

● 只有…中国吗？

一些专家想知道，TikTok能做些什么来消除它因来自中国而产生的各项疑虑，特别美国共和党人即将于明年1月再度掌控联邦众议院。

不利于TikTok的主张绝大多数来自共和党，这个保守派政党对北京的立场向来比民主党强硬。

共和党人同时也在向民主党人施压，因为美国总统拜登政府正与TikTok进行磋商，让TikTok可以在不脱离其中国母公司情况下继续在美国营运。

美国新闻网站Politico报导，不过，由于在是否强迫TikTok的中国母公司自美国业务撤资上，拜登政府内部意见分歧，这起拟议中的妥协方案前景不禁令人感到怀疑。

© 2022 AFP